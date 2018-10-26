Eurosport
Пайет шикарно забил со штрафного и вместо празднования окатил «Лацио» пренебрежительным взором
Но это не помогло «Марселю».
Брутальный штрафной Пайета не спас «Марсель» – обидные 1:3 от «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы.
На 85-й минуте француз исполнил стандарт, который привел к невероятно красивому голу в девятку. Завершение перфоманса было странным: вместо какого-либо празднования Димитри непроницаемо-пренебрежительно посмотрел в сторону ворот итальянцев.
Димитри любит удивлять франкоязычную публику: например, вот такую красочную закидушку он отправил в ворота «Генгама» в прошлом месяце.
- Во всех клубных турнирах «Марселя» в этом сезоне Димитри вышел в старте 13 раз и в них наколотил 12 мячей.
- Пайет выступает в Лиге 1 с 2016 года.
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