Пайет шикарно забил со штрафного и вместо празднования окатил «Лацио» пренебрежительным взором

Брутальный штрафной Пайета не спас «Марсель» – обидные 1:3 от «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы.

На 85-й минуте француз исполнил стандарт, который привел к невероятно красивому голу в девятку. Завершение перфоманса было странным: вместо какого-либо празднования Димитри непроницаемо-пренебрежительно посмотрел в сторону ворот итальянцев.

Димитри любит удивлять франкоязычную публику: например, вот такую красочную закидушку он отправил в ворота «Генгама» в прошлом месяце.

Во всех клубных турнирах «Марселя» в этом сезоне Димитри вышел в старте 13 раз и в них наколотил 12 мячей.

Пайет выступает в Лиге 1 с 2016 года.

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