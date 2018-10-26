Для крутейшего сэйва недели Кепе Ариссабалаге даже не пришлось прыгать – чистая реакция

«Челси» вырубил БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы (3:1) и устроил небольшую интригу в группе L.

Сэйв Кепы – один из самых зрелищных эпизодов игры. Вратарь царапнул мяч самыми кончиками пальцев, при этом даже не двинувшись с места.

Теперь у всех клубов помимо «Челси» в группе L по три очка, у «синих» – девять.

Кепа – крайне ценный материальный актив «Челси». Его трансфер обошелся клубу в 80 млн евро, а годовой оклад – в 11 млн.

Голкипер перешел в «Челси» летом 2018-го и стал самым дорогим вратарем в футбольной истории.

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