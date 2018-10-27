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«Зенит» вскочил на 16-ю строчку клубного рейтинга УЕФА и обогнал «МЮ»

«Зенит» вскочил на 16-ю строчку клубного рейтинга УЕФА и обогнал «МЮ»
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Слаще победы в ЛЕ.

На сайте УЕФА появился обновленный рейтинг коэффициентов клубов.

25 октября «Зенит» обыграл «Бордо» в матче группового этапа Лиги Европы (2:1), а «Манчестер Юнайтед» не справился с «Юве» (0:1) 23 числа в групповом раунде ЛЧ. Победа в еврокубках позволила питерскому клубу обогнать манкунианцев на одно очко и взлететь выше по таблице.

1. «Реал Мадрид» – 135 очков

2. «Барселона» – 118

3. «Бавария» – 117

4. «Атлетико Мадрид» – 115

5. «Ювентус» – 113

16. «Зенит» – 67

17. «Манчестер Юнайтед» – 66

  • ЦСКА занимает 30-е место, «Краснодар» – 47-е, «Локомотив» – 50-е, «Динамо» – 79-е, «Спартак» – 85-е, «Ростов» – 96-е, «Рубин» – 119–е, «Уфа» – 120-е.
  • В следующем матче АПЛ «МЮ» играет против «Эвертона» 28 октября в 19:00 по Москве.
  • А «Зенит» 29 октября побьется с «Крыльями Советов» в 18:00.
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