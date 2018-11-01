Минск и Харьков подали заявки на Суперкубок УЕФА-2020/21, Тбилиси – на финал Лиги Европы

Три государства из бывшего СССР претендуют на финалы европейских клубных турниров в сезоне-2020/21.

На сайте УЕФА появился перечень городов, оставивших заявки. Среди них оказались Минск (стадион «Динамо») и Харьков («Металлист»), претендующих на проведение финала Суперкубка УЕФА в 2021 году, а еще Тбилиси («Динамо-Арена» им. Бориса Пайчадзе) с заявкой на финал Лиги Европы.

На финал ЛЧ-2020/21 претендуют Санкт-Петербург («Санкт-Петербург Арена») и Мюнхен («Альянц-Арена»).

Финал Лиги Европы-2018/19 состоится в Баку, а матч за Суперкубок сыграют в Стамбуле.

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