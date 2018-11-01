Getty Images

Минск и Харьков подали заявки на Суперкубок УЕФА-2020/21, Тбилиси – на финал Лиги Европы

Минск и Харьков подали заявки на Суперкубок УЕФА-2020/21, Тбилиси – на финал Лиги Европы
Eurosport

56 мин. назад

Украина, Белоруссия и Грузия хотят большого футбола.

Три государства из бывшего СССР претендуют на финалы европейских клубных турниров в сезоне-2020/21.

На сайте УЕФА появился перечень городов, оставивших заявки. Среди них оказались Минск (стадион «Динамо») и Харьков («Металлист»), претендующих на проведение финала Суперкубка УЕФА в 2021 году, а еще Тбилиси («Динамо-Арена» им. Бориса Пайчадзе) с заявкой на финал Лиги Европы.

  • На финал ЛЧ-2020/21 претендуют Санкт-Петербург («Санкт-Петербург Арена») и Мюнхен («Альянц-Арена»).
  • Финал Лиги Европы-2018/19 состоится в Баку, а матч за Суперкубок сыграют в Стамбуле.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Решающий пенальти Ройса на 120-й минуте спас «Боруссию» от проблем в игре с «Унионом»

01:00
Популярные видео
Гениальный флюк Трампа, после которого президент США объявит Джадда своим наследником
4 697 просмотров23 ч
Смит забросил в большинстве, но только раззадорил «Нэшвилл», который ответил четырьмя уколами
 584 просмотровВчера в 11:49
А еще вам может понравиться