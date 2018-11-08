Самурай из «Астаны» на последних минутах стильно вывел клуб на первое место в группе Лиги Европы

В матче группового этапа Лиги Европы «Астана» вырвала победу у чешского «Яблонеца» – 2:1.

Итоговая черта была проведена в самом конце, когда 32-летний Евгений Постников красиво перевернул игру в пользу казахстанцев на 80-й минуте. Теперь «Астана» занимает первую строчку группы K с восемью очками.

Постников в начале нулевых провел полтора года в фарм-клубе московского «Динамо», а в сезоне-2009/10 выступал за «Торпедо».

В группе К еще выступают киевское «Динамо» и «Ренн».

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