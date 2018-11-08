Фееричный камбэк «Спартака» и 7 банок в матче, который вымотал последние фанатские нервы

«Спартак» лишил болельщиков последних нервных клеток, а «Рейнджерс» – очков в матче группового этапа Лиги Европы (4:3).

На шестой минуте Роман Еременко забил быстрый мяч. Только в свои ворота.

Но ничего, Мельгарехо с огромным энтузиазмом через 20 минут кинулся подчищать за напарником – 1:1.

Выжидавшие «Рейнджерс» получили свое всего через четыре минуты после спартаковского гола.

Потом клубы по-джентльменски обменялись автоголами.

Команда Стивена Джеррарда играла по хитрой системе пятиминуток: иначе как объяснить несколько мячей подряд, забитых в одинаковых промежутках?

Начало второго тайма точно было за москвичами. Сперва Луис Адриано легко и непринужденно смахнул мяч в сетку головой.

И через минуту Ханни красиво завершил старая красно-белых – 4:3.

В другом матче группы «Рапид» и «Вильярреал» сгоняли вничью – 0:0.

«Спартак» занимает третье место в группе – у красно-белых и «Рейнджерс» по 5 очков.

У «Вильярреала» 6 баллов, у «Рапида» – 4.

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