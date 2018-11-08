Eurosport
Фееричный камбэк «Спартака» и 7 банок в матче, который вымотал последние фанатские нервы
А еще 2 автогола.
«Спартак» лишил болельщиков последних нервных клеток, а «Рейнджерс» – очков в матче группового этапа Лиги Европы (4:3).
На шестой минуте Роман Еременко забил быстрый мяч. Только в свои ворота.
Но ничего, Мельгарехо с огромным энтузиазмом через 20 минут кинулся подчищать за напарником – 1:1.
Выжидавшие «Рейнджерс» получили свое всего через четыре минуты после спартаковского гола.
Потом клубы по-джентльменски обменялись автоголами.
Команда Стивена Джеррарда играла по хитрой системе пятиминуток: иначе как объяснить несколько мячей подряд, забитых в одинаковых промежутках?
Начало второго тайма точно было за москвичами. Сперва Луис Адриано легко и непринужденно смахнул мяч в сетку головой.
И через минуту Ханни красиво завершил старая красно-белых – 4:3.
- В другом матче группы «Рапид» и «Вильярреал» сгоняли вничью – 0:0.
- «Спартак» занимает третье место в группе – у красно-белых и «Рейнджерс» по 5 очков.
- У «Вильярреала» 6 баллов, у «Рапида» – 4.