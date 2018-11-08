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Это день русских камбэков в Лиге Европы – «Краснодар» перевернул «Стандард» за 3 минуты

Это день русских камбэков – «Краснодар» перевернул «Стандард» за 3 минуты
Eurosport

48 мин. назад

Характер!

«Краснодар» за три минуты поднял настроение и положение в таблице Лиги Европы, обыграв «Стандард Льеж» со счетом 2:1.

«Быки» пропустили на 20-й минуте.

И долго терпели с ответом. На 80-й минуте красиво выступил 18-летний воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Запомните это имя.

Спустя три минуты Вандерсон устроил бельгийцам фаталити. Мужчина настолько разволновался, что во время празднования стянул игровую майку и получил желтую карточку взамен.

  • Следующий соперник южан в групповом раунде еврокубков – «Акхисар». Матч состоится 29 ноября.
  • У «Краснодара» и «Севильи» по 9 очков. У «Стандарда» 6 баллов, у «Акхисара» – 0.
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