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Страшная травма Уэлбека: Дэнни покинул поле на носилках и с кислородной маской на лице
Серьезная потеря.
Страшный эпизод произошел в первом тайме матча группового стадии Лиги Европы «Арсенал» – «Спортинг».
В одном из эпизодов Дэнни Уэлбек попытался после навеса Мхитаряна головой переправить мяч в сетку, но... а) попал во вратаря; б) неудачно спикировал на газон после прыжка – приземлился на руку и, возможно, серьезно травмировал лодыжку. На этом для форварда «Арсенала» матч и завершился.
Все очень серьезно.
Дэнни транспортировали с поля на носилках.
- В сезоне-2018/19 страйкер отметился одним мячом в АПЛ и двумя в еврокубках.
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