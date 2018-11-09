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Классический гол Оливье Жиру в ворота БАТЭ – благодаря нему «Челси» вышел в плей-офф Лиги Европы

Классический гол Жиру в ворота БАТЭ – благодаря ему «Челси» вышел в плей-офф Лиги Европы
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

«Синие» пока не теряли очков в группе L.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Челси» на выезде обыграл БАТЭ – 1:0.

Единственный мяч в прошедшем матче забил страйкер «синих» Оливье Жиру: француз подстроился под фланговый навес Эмерсона и прошил Дениса Щербицкого плотным ударом головой.

После четырех туров на счету «Челси» стало 12 очков. Команда Маурицио Сарри вышла в плей-офф турнира.

  • БАТЭ замыкает турнирную таблицу группы L с тремя очками. «Види», который идет вторым, имеет на счету шесть баллов.
  • «Челси» выигрывал Лигу Европы в сезоне-2012/13.

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