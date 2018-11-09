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Матьё Вальбуэна просто подал мяч в штрафную, а он заскакал в ворота
Курьезный гол.
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» на домашнем стадионе выиграл у «Андерлехта» – 2:0.
Победный мяч в прошедшей игре забил экс-полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна: француз исполнил подачу в штрафную площадь, и эта подача неожиданно конвертировалась в гол.
Второй мяч в ворота «Андерлехта» забил нападающий из Швейцарии Михаэль Фрей.
- После четырех туров на счету «Фенербахче» 7 очков. Команда занимает вторую строчку в группе D.
- «Андерлехт» замыкает таблицу – на счету бельгийцев всего один балл.
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