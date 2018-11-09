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Рауль Рианчо: «Я больше никогда не стану помощником главного тренера. Только если Гвардиола позовет»

Рианчо: «Я больше никогда не стану помощником главного тренера. Только если Гвардиола позовет»
Eurosport

34 мин. назад

В 58 лет уйти в свободное плавание еще не поздно.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после победы над «Рейнджерс» заявил, что больше не намерен работать в качестве ассистента главного тренера.

«Надеюсь ли после этой победы стать постоянным главным тренером «Спартака»? Я работаю в клубе, жертвую всего себя ради него. Все зависит от «Спартака», от его решения: буду продолжать работать или соберу чемоданы и поеду домой. Но если даже и поеду домой, то исключительно с хорошими воспоминаниями.

Даю вам эксклюзивный ответ: я никогда больше не стану помощником! Я 35 лет работал помощником. Команды, в которых я трудился, четыре года выступали в Лиге чемпионов и еще четыре – в Лиге Европы. Это был отличный опыт, который мне многое дал.

Сейчас, раз уж так сложились обстоятельства, я продолжу работать главным тренером. Не знаю, где это будет, в каком клубе и стране, но продолжу. Ну, если только меня Гвардиола, величайший тренер в мире, позовет, то к нему пойду помощником. Поучусь у него», – цитирует Рианчо «Чемпионат».

  • «Спартак» выиграл у «Рейнджерс» со счетом 4:3 – по ходу матча красно-белые трижды уступали в счете.
  • Рианчо стал исполняющим обязанности тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры.

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