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«Спартак» может провести игру с «Рапидом» без зрителей из-за пиротехники на матче с «Рейнджерс»
Снова та же песня.
«Спартак» рискует остаться без поддержки в домашнем матче Лиги Европы против «Рапида».
Как сообщает Sport24, красно-белые могут пострадать из-за использования болельщиками пиротехники на матче против «Рейнджерс». В июне комитет УЕФА по этике и дисциплине наказал «Спартак» двумя гостевыми играми без фанатов, на третью игру мера распространялась условно с испытательным сроком в 2 года.
- «Спартак» обыграл «Рейнджерс» со счетом 4:3, трижды уступая по ходу встречи.
- Матч «Спартака» с «Рапидом» пройдет 29 ноября, матч с «Вильярреалом» – 13 декабря.
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