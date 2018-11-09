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«Спартак» может провести игру с «Рапидом» без зрителей из-за пиротехники на матче с «Рейнджерс»

«Спартак» может провести игру с «Рапидом» без зрителей из-за пиротехники на матче с «Рейнджерс»
Eurosport

1 час назад

Снова та же песня.

«Спартак» рискует остаться без поддержки в домашнем матче Лиги Европы против «Рапида».

Как сообщает Sport24, красно-белые могут пострадать из-за использования болельщиками пиротехники на матче против «Рейнджерс». В июне комитет УЕФА по этике и дисциплине наказал «Спартак» двумя гостевыми играми без фанатов, на третью игру мера распространялась условно с испытательным сроком в 2 года.

  • «Спартак» обыграл «Рейнджерс» со счетом 4:3, трижды уступая по ходу встречи.
  • Матч «Спартака» с «Рапидом» пройдет 29 ноября, матч с «Вильярреалом» – 13 декабря.

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