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«Зенит» включил Александра Кокорина в заявку на Лигу Европы
А вместе с ним Азмуна, Ракицкого и Барриоса.
Футболисты «Зенита» Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Александр Кокорин включены в заявку команды для участия в плей-офф Лиги Европы.
Полностью список «А» «Зенита» для участия в плей-офф Лиги Европы выглядит следующим образом:
Голкиперы: Михаил Кержаков, Андрей Лунев;
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани;
Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
- В список не попали защитники Миха Мевля и Юрий Жирков и полузащитник Кристиан Нобоа.
- «Зенит» в 1/16 финала ЛЕ сыграет с турецким «Фенербахче». Первый матч состоится 12 февраля в Стамбуле, ответная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
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