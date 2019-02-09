Getty Images
УЕФА анонсировал матч «Фенербахче» – «Зенит» с Доменико Кришито в питерской футболке
Косячок.
УЕФА выложил в социальных сетях постер к предстоящему противостоянию «Зенита» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.
Картинка содержит неприятную ошибку: сине-бело-голубых представляет Доменико Кришито. Итальянец 7 лет защищал цвета «Зенита», но еще 1 июля 2018 года перешел в «Дженоа» на правах свободного агента.
- «Фенербахче» и «Зенит» сыграют в Стамбуле 12 февраля и в Петербурге 21 февраля.
- В сезоне-2018/19 Кришито сыграл 21 матч за «Дженоа» и отдал 4 голевые передачи.
- В Петербурге Доменико стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте