УЕФА анонсировал матч «Фенербахче» – «Зенит» с Доменико Кришито в питерской футболке

УЕФА выложил в социальных сетях постер к предстоящему противостоянию «Зенита» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Картинка содержит неприятную ошибку: сине-бело-голубых представляет Доменико Кришито. Итальянец 7 лет защищал цвета «Зенита», но еще 1 июля 2018 года перешел в «Дженоа» на правах свободного агента.

«Фенербахче» и «Зенит» сыграют в Стамбуле 12 февраля и в Петербурге 21 февраля.

В сезоне-2018/19 Кришито сыграл 21 матч за «Дженоа» и отдал 4 голевые передачи.

В Петербурге Доменико стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

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