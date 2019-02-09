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УЕФА анонсировал матч «Фенербахче» – «Зенит» с Доменико Кришито в питерской футболке

УЕФА анонсировал матч «Фенербахче» – «Зенит» с Кришито в питерской футболке
Eurosport

47 мин. назад

Косячок.

УЕФА выложил в социальных сетях постер к предстоящему противостоянию «Зенита» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Картинка содержит неприятную ошибку: сине-бело-голубых представляет Доменико Кришито. Итальянец 7 лет защищал цвета «Зенита», но еще 1 июля 2018 года перешел в «Дженоа» на правах свободного агента.

  • «Фенербахче» и «Зенит» сыграют в Стамбуле 12 февраля и в Петербурге 21 февраля.
  • В сезоне-2018/19 Кришито сыграл 21 матч за «Дженоа» и отдал 4 голевые передачи.
  • В Петербурге Доменико стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
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