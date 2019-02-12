Дик Адвокат: «Артем Дзюба – это про мышцы и характер, но не про талант. Саша Кокорин – талант!»

Главный тренер голландского «Утрехта» Дик Адвокат дал прогноз на матч «Зенита» в Лиге Европы и прокомментировал печальную историю Александра Кокорина.

«У «Фенербахче» проблемы. В лиге все плохо, а еврокубки и не нужны – есть риск вылететь. Я ушел, потому что не было постоянства. Ни цели, ни задач. Знаю, что в «Зените» молодая команда. Много футболистов сборной. Дерзкие ребята. Есть лидер Дзюба, я его игнорировал, считал недостаточно талантливым. У меня были более многообещающие ребята – Кокорин как минимум. Измайлов, который всегда травмировался. Но в первую очередь Кокорин.

Печальная история [то, что Александр находится в СИЗО]. Талант променять на ерунду – так по-русски... Как жаль, что Кокорин в тюрьме, он бы помог «Зениту» в Стамбуле – и не только. Фантастически талантливый парень. Дольче вита мешает молодым. Дзюба – это про мышцы и характер, но не про талант. Но Кокорин – талант! Он был очень близок по своим качествам к таланту. Как в Голландии те, кем восхищаются. Если Аршавин – Месси, то Кокорин – Криштиану. По вашим меркам. Быстрый и резкий, отличный футболист. Все ухватывал с первого раза. Жаль, что личная жизнь его увела не туда.

[Прогноз – ] 1:1 в первом матче, а дальше видно будет. «Зенит» мне не чужой клуб. И «Фенер» тоже. Пусть победит сильнейший», – цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Адвокат тренировал сборную России с 2010 по 2012 год.

А «Зенит» – с 2006 по 2009-й.

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