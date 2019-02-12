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Артем Дзюба, Вильмар Барриос и Ярослав Ракицкий – в старте «Зенита» на матч с «Фенербахче»
Первый матч питерского клуба в 2019 году.
«Зенит» объявил состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». В него попали оба новичка клуба: защитника Ярослав Ракицкий и полузащитник Вильмар Барриос.
Стартовый состав: Андрей Лунев, Эльмир Набиуллин, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Александр Анюков (к), Эрнани, Вильмар Барриос, Маттиас Краневиттер, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба.
- Первый матч состоится в Стамбуле, ответная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- В заявку на плей-офф петербуржцев не попали защитники Миха Мевля, Юрий Жирков, полузащитник Кристиан Нобоа, но зато был включен Александр Кокорин.
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