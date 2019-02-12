Twitter

Фанаты «Анжи» приехали поддержать «Фенербахче» и помогли туркам напасть на болельщиков «Зенита»

Фанаты «Анжи» приехали поддержать «Фенербахче» и помогли туркам напасть на болельщиков «Зенита»
Eurosport

Вчера в 22:01Обновлено Вчера в 22:42

Не очень патриотично.

На первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» приехали несколько фанатов «Анжи».

Согласно твиттер-аккаунту Ofnews дагестанские фанаты в Стамбуле поддерживают не российскую команду, а помогают турецким фанатам выцеплять из толпы болельщиков из Санкт-Петербурга. На фото ультрас «Анжи» и «Фенера» вместе со своими стягами.

Ранее сообщалось, что турецкие фанаты с ножами напали на болельщиков «Зенита».

  • Ответная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
  • В чемпионате России «Зенит» идет на первом месте, «Анжи» – в зоне вылета на 15-м месте.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте