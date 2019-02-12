Фанаты «Анжи» приехали поддержать «Фенербахче» и помогли туркам напасть на болельщиков «Зенита»
Не очень патриотично.
На первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче» приехали несколько фанатов «Анжи».
Согласно твиттер-аккаунту Ofnews дагестанские фанаты в Стамбуле поддерживают не российскую команду, а помогают турецким фанатам выцеплять из толпы болельщиков из Санкт-Петербурга. На фото ультрас «Анжи» и «Фенера» вместе со своими стягами.
Ранее сообщалось, что турецкие фанаты с ножами напали на болельщиков «Зенита».
- Ответная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- В чемпионате России «Зенит» идет на первом месте, «Анжи» – в зоне вылета на 15-м месте.
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