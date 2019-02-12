Видео гола Слимани вгонит фанатов «Зенита» в печаль, а провальный пенальти Мака доведет до депрессии
Первый матч питерцев в году вышел не самым удачным.
«Зенит» проиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – 0:1.
Единственный мяч забил Ислам Слимани, который первым среагировал на отскок во вратарской после углового.
У «Зенита» был шанс отыграться перед самым перерывом: Себастьян Дриусси заработал пенальти, но не самый плохой удар Роберта Мака блестяще перевел в перекладину Харун Текин.
- Ответная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- В заявку на плей-офф петербуржцев не попали защитники Миха Мевля, Юрий Жирков, полузащитник Кристиан Нобоа, но зато был включен Александр Кокорин.
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