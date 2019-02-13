«Зенит» проиграл нищему «Фенербахче». В Турции финансовый кризис, у клубов миллиардные долги

Турецкий футбол ассоциируется у всех с ветеранами, сбитыми летчиками и бешеными трибунами, которые убивают за любую неверность. При том что у местной Суперлиги шестой по объему телевизионный контракт в Европе – 530 миллионов евро за год платят местные каналы за показ матчей «Фенербахче» и «Галатасарая», – чемпионат находится в жесточайшем кризисе. Только в зимнее трансферное окно из Турции уехали Пепе, Вагнер Лав, Райан Бабел, Вильям Ванкер и Евгений Селезнев, а свежих звездных имен не прибавилось.

Проблема не только в футболе, а во всей стране. В Турции страшный финансовый кризис, за 2018 год курс лиры к доллару упал на треть, так что все трансферы для топ-клубов дороговаты, а платить зарплаты футболистам в валюте стало еще сложнее. Особенно туго грандам пришлось после американских санкций. «Ну что за человек! Я говорю о президенте Трампе, – кипятился вице-президент «Галатасарая» Абдуррахим Албайрак в августе 2018-го. – Черт возьми, он похоронил нас! Наш долг за день вырос на 25%!»

«Галатасарай», «Бешикташ»Eurosport

Чтобы футбол в стране не свернулся окончательно, власти пришли на выручку. В январе 2019-го агентство Reuters со ссылкой на местные медиа сообщило: государственный Ziraat Bank реструктурирует долг 18 клубов Суперлиги, который превысил 1,59 миллиарда евро. Почти 40% от этой суммы относится как раз к сопернику «Зенита» «Фенербахче» – «желтые канарейки» торчат властям и различным кредиторам 670 миллионов евро.

У других грандов дела тоже так себе: «Галатасарай» задолжал 500 млн евро, «Бешикташ» – 420 миллионов. «Если вы спросите меня, должны ли эти три клуба объявить себя банкротами, то мой ответ: да, должны, – сказал экономист GCM Securities Энвер Эркан. – Но, видимо, государство решило, что они сами не выкарабкаются, поэтому посчитало реструктуризацию необходимой».

Это сработало в краткосрочной перспективе – акции «Фенера», «Сарая» и «Бешикташа» после новостей о пересмотре долгов выросли на 5-8%. Но реструктуризация не означает списание под ноль, турецкие гранды все еще должны спонсорам и банкам. «Это провал рынка, административный сбой, – объясняет Энвер Эркан. – Балансы клубов рухнули из-за незапланированных расходов, ужасных контрактов с легионерами и неверных краткосрочных решений».

Андре Айю («Фенербахче»), Озан Кабак («Галатасарай»)Eurosport

Тяжелее других приходится как раз «Фенербахче». Если «Галатасарай» изначально шел в тройке, а «Бешикташ» подтянулся туда в последних турах, то желто-темно-синие с первой недели не поднимались выше восьмого места и только недавно ушли из зоны вылета. «Если бы на старте чемпионата мы воображали худший сценарий, никто и не представил бы текущую ситуацию», – сказал президент «Фенера» Али Коч.

Команда не попала в Лигу чемпионов и не досчиталась призовых от УЕФА, поэтому продала всех, на кого был спрос – бывшего плеймейкера «Зенита» Жулиано и еще двух бразильцев сбагрили в Саудовскую Аравию в обмен на 22,5 млн евро. «У «Фенербахче» сейчас слабейший состав за 20 лет, качество футболистов очень низкое, – считает главный редактор Eurosport Turkey Багис Эртен. – У них в заявке молодежь, которой не доверяют, средние легионеры и местные ветераны. И это сочетание не работает».

Перед стартом сезона стамбульский клуб схантил бывшего тренера ПСВ Филлипа Коку в надежде, что тот разовьет молодых, и «Фенер» что-то заработает на игроках. Но в августе голландец позвал в штаб Эрвина Кумана, после чего взбунтовались турецкие ассистенты – Турджай Алтай, Мурат Озтюрк и Альпер Ашчи были преданы предыдущему коучу Айкуту Коджаману, не слушали иностранцев и саботировали их работу.

Они настаивали на дополнительных тренировках, и игроки логично жаловались на усталость. У троих футболистов был риск получить мышечную травму из-за этого, но турецкие тренеры ничего не передавали Коку, чтобы его быстрее уволили. Об этом узнал президент Коч и выгнал Алтая, Озтюрка и Ашчи. Но у голландцев и без бунтарей ничего не вышло, Коку с Куманом последовательно выставили на мороз после поражений от аутсайдеров, а команду принял третий тренер за сезон.

С Эрсуном Яналом «Фенербахче» уверенно прихлопнул «Зенит» в Стамбуле и поедет в Петербург с минимальным преимуществом в счете. Сезон во внутренней лиге туркам уже не спасти, но мотивация отлупить сытых русских никуда не делась.

«Фенербахче» – «Зенит» – 1:0

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