«Если выйду на поле «Эмирейтс», у меня будут особые чувства». Каким был Александр Глеб в «Арсенале»

Перед стартом сезона-2007/08 «Арсенал» мало кто воспринимал всерьез. Фредди Юнберг отчалил в «Вест Хэм», Хосе Антонио Рейеса отдали мадридскому «Атлетико», а главную звезду Тьерри Анри забрала «Барселона». Арсен Венгер как всегда выкрутился: прикупил никому неизвестных Бакари Санья и Эдуардо, вселил монстра в Эммануэля Адебайора и дал еще больше свободы на поле Александру Глебу.

Две трети чемпионата «канониры» возглавляли таблицу, но оступились в конце февраля. Ничья с «Бирмингемом» запомнилась двумя печалями: сломанная нога Эдуардо и истерика Уильяма Галласа, который избил рекламный щит и плакал, сидя на газоне. «После той игры все изменилось. Это был шок. Уверенность пошатнулась, внутри что-то надломилось», – вспоминал Глеб. Следующую победу лондонцы одержали лишь через пять игр и в итоге финишировали третьими, отстав от «МЮ» на четыре очка.

Третий год без титулов огорчал – все-таки Александр приходил в команду, которая сезоном ранее без поражений прошла всю дистанцию АПЛ. Как раз тогда Венгер и начал погоню за белорусом – к полузащитнику «Штутгарта» уже подкатывал «Ливерпуль», но Арсен оказался настойчивее. Глеб высоко ценился на трансферном рынке: звание лучшего ассистента Бундеслиги манило разные клубы.

Первые месяцы в Лондоне давались 24-летнему футболисту нелегко: в команде почти все общались на английском или французском языках, которые белорус не знал. Нормально поговорить можно было только с полиглотом Филиппом Сендеросом и Йенсом Леманном. Благодаря киперу из Германии Алекс быстро влился в коллектив. Леманн стал первым, кого Глеб разыграл в «Арсенале»: добавил соли в баночку витаминов вратаря. Йенс свирепствовал, но одноклубники оценили подкол – дурачество сближает.

Клуб нанял учителя, проблемы с коммуникацией исчезли. Оставались лишь трудности спортивной адаптации: «Было очень тяжело тренироваться, потому что футбол в Англии гораздо более интенсивный, чем в Бундеслиге. Мы играли в одно касание, и тебе нужно было принять решение до приема мяча. Необходимо время, чтобы привыкнуть к такому. К счастью, у меня был Арсен, который действительно верил в меня, так что через шесть месяцев я чувствовал себя полностью готовым к работе».

Глеб играл максимально неэгоистично. Йохан Кройф называл таких парней El socio del todos – футболист, благодаря которому функционирует вся команда из-за его способности обыграться с каждым партнером. Доходило до того, что полузащитника даже критиковали за излишнюю щедрость: иногда в ситуациях, когда было нужно просто бить поворотам, Александр рефлекторно искал, кому же отдать пас. Венгер не считал это недостатком и в первом сезоне доверил белорусу 40 игр, включая финал Лиги чемпионов против «Барселоны».

Перед тем матчем в раздевалке «Арсенала» развернулась необычная картина. Французский коуч не говорил о тактике – вместо этого он включил монитор. Экран умиротворял: плавающие по красивому озеру лебеди одновременно взлетали в воздух и устремлялись вдаль. Сначала повторяющееся видео улыбнуло игроков – никто не понимал, что к чему. Но чем дольше смотрели, тем больше проникались. «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха», – уроки мотивации от Арсена Венгера.

Синхронный взлет обломало удаление Леманна на 18-й минуте – Йенс выскочил из штрафной и снес Самюэля Это’О. Спокойный в жизни немец зверел на поле и объяснял поведение просто: «Футбол – это война. Я не могу на войне вести себя по-другому». Партнеры бились за кипера изо всех сил, но пропустили дважды в последние 15 минут. Когда Глеба сменил Рейес, на табло уже сверкали итоговые цифры: «Барселона» победила со счетом 2:1. «В такие моменты ничего неохота ни слушать, ни читать. Даже Венгер ничего не говорил. Все сидели в раздевалке и молча переваривали это поражение», – трюк с лебедями не сработал.

Утонуть в депрессии не позволяли Сеск Фабрегас и Матьё Фламини – главные кореша Александра в «Арсенале», их называли тремя мушкетерами. «Мы были как братья. Нам нравилось проводить время вместе, и на поле все друг друга здорово понимали», – Глеб был самым старшим в компании, но старался поддерживать любой движ. Когда в выходной Фабрегас и Фламини организовывали очередной поход в клуб, белорус отпрашивался у жены, в отличие от Робина ван Перси, и тоже шел тусить.

Однажды Сеск затаил обиду на Матьё и Алекса – друзья не вступились за испанца, когда на тренировке он получил по щам от Коло Туре. «Слушай, ты его видел? Это ж Кинг-Конг, разорвет нас и дальше пойдет!» – отшучивались партнеры. Тем более Глеб и сам попадал в похожую ситуацию: «Как-то с Туре ругались, он мне какие-то претензии высказывал, я ему. До драки там не дошло. Идем такие друг на друга, плечи назад, грудь вперед. А он же здоровый, и чем он ближе, тем больше я думаю: «Станьте уже кто между нами!» Африканца остудил Венгер – пригрозил, что выбросит из команды.

Глеба все устраивало в «Арсенале», тренер доверял, но в том матче с «Бирмингемом» действительно что-то надломилось. Через несколько недель после злосчастной ничьи Фламини объявил, что летом уедет в «Милан». За Алексом начал ухлестывать «Интер». А потом позвонил Пеп Гвардиола. «Оглядываюсь назад – какое-то непонятное время, словно в пьяном бреду. И зачем уехал из Лондона? Просто все перевернул звонок Гвардиолы – он был очень настойчив, рассказывал, на какой позиции меня видит», – белорус поддался дурману и собственноручно прикончил лучший период карьеры.

Александр Глеб, «Арсенал»Other Agency

В январе 37-летний Глеб переподписал контракт с БАТЭ и сможет сыграть против «канониров» в 1/16 финала Лиги Европы. Венгер больше не тренирует, в составе не осталось бывших одноклубников, но «Арсенал» из души все равно не выпадает: «Если получится выйти на поле «Эмирейтс», у меня будут особые чувства. Все-таки «Арсенал» у меня в сердце». Машину времени не купить. Лучшее, что можно сделать – сохранить хорошие воспоминания.

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