Португальский ниндзя из «Олимпиакоса» вонзил отравленную звездочку в ворота «Динамо» с 30 метров

В Пирее проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европе между «Олимпиакосом» и киевским «Динамо». Соперники быстро обменялись голами, и все шло к ничьей в первом тайме.

С таким раскладом не согласился португальский вингер «Оли» Жил Диаш. Он воспользовался неудачным выносом киевлян из штрафной и запустил торпеду по чудесной дуге в ворота Бойко.

Команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу «Олимпиакоса».

В январе в «Олимпиакос» перешел прочно засевший на скамейке запасных «Зенита» вратарь Юрий Лодыгин.

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте