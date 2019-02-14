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Португальский ниндзя из «Олимпиакоса» вонзил отравленную звездочку в ворота «Динамо» с 30 метров
Чудесная банка.
В Пирее проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европе между «Олимпиакосом» и киевским «Динамо». Соперники быстро обменялись голами, и все шло к ничьей в первом тайме.
С таким раскладом не согласился португальский вингер «Оли» Жил Диаш. Он воспользовался неудачным выносом киевлян из штрафной и запустил торпеду по чудесной дуге в ворота Бойко.
- Команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу «Олимпиакоса».
- В январе в «Олимпиакос» перешел прочно засевший на скамейке запасных «Зенита» вратарь Юрий Лодыгин.
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