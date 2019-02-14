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Фанаты «Олимпиакоса» вывесили российский флаг за воротами киевского «Динамо»

Фанаты «Олимпиакоса» вывесили российский флаг за воротами киевского «Динамо»
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Провокация? Не думаем.

Болельщики «Олимпиакоса» вывесили на трибуне за воротами флаг России накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».

Незадолго до начала игры сотрудник стадиона попросил убрать флаг и фанаты пирейского клуба подчинились.

  • Матч между «Олимпиакосом» и «Динамо» завершился со счетом 2:2. Киевляне отыгрались на последней минуте благодаря голу Вербича.
  • Ответная встреча пройдет 21 февраля.
  • Накануне ЧМ-2018 глава МИД Украины Павел Климкин отговаривал сограждан от поездки в Россию.
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