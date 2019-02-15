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Фешенебельный гол Драгуна, красная Ляказетта и другие пытки «Арсенала» палачами из БАТЭ

Фешенебельный гол Драгуна, красная Ляказетта и другие пытки «Арсенала» палачами из БАТЭ
Eurosport

48 мин. назад

Эмери напомнили, что нельзя недооценивать соперников.

«Арсенал» не пропускал 495 минут до приезда в Белоруссию.

Серию прервал в конце первого тайма Станислав Драгун, положивший мяч ударом головой в ворота Чеха.

Все попытки «канониров» отыграться не привели к успеху. Более того, команда Эмери закончила встречу в меньшинстве после отмашки Ляказетта на 85-й минуте.

  • Лондонцы проиграли три из четырех последних матчей на выезде во всех турнирах.
  • Ляказетт – первый удаленный игрок «Арсенала» в еврокубках с марта 2017-го, когда в Мюнхене погнали с поля Косьельни.
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