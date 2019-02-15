Other Agency
Фешенебельный гол Драгуна, красная Ляказетта и другие пытки «Арсенала» палачами из БАТЭ
Эмери напомнили, что нельзя недооценивать соперников.
«Арсенал» не пропускал 495 минут до приезда в Белоруссию.
Серию прервал в конце первого тайма Станислав Драгун, положивший мяч ударом головой в ворота Чеха.
Все попытки «канониров» отыграться не привели к успеху. Более того, команда Эмери закончила встречу в меньшинстве после отмашки Ляказетта на 85-й минуте.
- Лондонцы проиграли три из четырех последних матчей на выезде во всех турнирах.
- Ляказетт – первый удаленный игрок «Арсенала» в еврокубках с марта 2017-го, когда в Мюнхене погнали с поля Косьельни.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте