Фешенебельный гол Драгуна, красная Ляказетта и другие пытки «Арсенала» палачами из БАТЭ

«Арсенал» не пропускал 495 минут до приезда в Белоруссию.

Серию прервал в конце первого тайма Станислав Драгун, положивший мяч ударом головой в ворота Чеха.

Все попытки «канониров» отыграться не привели к успеху. Более того, команда Эмери закончила встречу в меньшинстве после отмашки Ляказетта на 85-й минуте.

Лондонцы проиграли три из четырех последних матчей на выезде во всех турнирах.

Ляказетт – первый удаленный игрок «Арсенала» в еврокубках с марта 2017-го, когда в Мюнхене погнали с поля Косьельни.

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