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БАТЭ выиграл у «Арсенала». А вот еще 5 величайших побед белорусского чемпиона над топ-клубами

БАТЭ выиграл у «Арсенала». А вот еще 5 величайших побед белорусского чемпиона над топ-клубами
Данил Тармасинов

40 мин. назад

В Борисове не выдерживали «Бавария» и Мохамед Салах.

БАТЭ одолел «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Единственный мяч на 45-й минуте первого тайма забил Станислав Драгун. Этот мяч оставил белорусскому клубу отличные шансы на проход дальше.

  • Ответный матч пройдет на «Эмирейтс» 21 февраля.
  • БАТЭ никогда в истории не проходил в 1/8 финала Лиги Европы.

Фешенебельный гол Драгуна, красная Ляказетта и другие пытки «Арсенала» палачами из БАТЭ

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