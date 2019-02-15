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БАТЭ выиграл у «Арсенала». А вот еще 5 величайших побед белорусского чемпиона над топ-клубами
В Борисове не выдерживали «Бавария» и Мохамед Салах.
БАТЭ одолел «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Единственный мяч на 45-й минуте первого тайма забил Станислав Драгун. Этот мяч оставил белорусскому клубу отличные шансы на проход дальше.
- Ответный матч пройдет на «Эмирейтс» 21 февраля.
- БАТЭ никогда в истории не проходил в 1/8 финала Лиги Европы.
Фешенебельный гол Драгуна, красная Ляказетта и другие пытки «Арсенала» палачами из БАТЭ
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