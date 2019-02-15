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Дерзкий полузащитник «Валенсии» Денис Черышев ворота «Селтика» в его логове голом и ассистом

Дерзкий Черышев осквернил ворота «Селтика» в его логове голом и ассистом
Eurosport

33 мин. назад

Русский полузащитник набрал отличную форму.

«Валенсия» поймала «Селтик» на контратаке в конце первого тайма матча 1/16 финала Лиги Европы.

Защиту «кельтов» вскрыл на 42-й минуте российский полузащитник Денис Черышев.

Вскоре после начала второго тайма Денис отметился шикарным ассистом на Собрино.

  • 28-летний игрок сборной России забил третий мяч в шести последних матчах за «Валенсию».
  • Черышев перешел в «Валенсию» на правах аренды в августе 2018-го.
  • Трансфер Черышева принадлежит «Вильярреалу». Соглашение рассчитано до лета 2021 года.
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