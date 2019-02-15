«Это было круче, чем секс». Тренер БАТЭБага испытал новое чувство после победы над «Арсеналом»

Тренер БАТЭ Алексей Бага сиял после победы над «Арсеналом» в первом матче 1/16 Лиги Европы.

«Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру. На 90% угадали состав. Никакого сюрприза Эмери не преподнес. Даже вдесятером «Арсенал» цеплялся за мяч, мог забить. Сегодняшняя победа – круче, чем секс», – цитирует Багу «Прессбол».

БАТЭ победил «Арсенал», не пропускавший в Лиге Европы пять игр кряду (495 минут), со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет 21 февраля на «Эмирейтс».

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