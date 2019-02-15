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Игроки БАТЭ отметили вынос «Арсенала» поеданием гамбургеров
Почему нет?
БАТЭ переиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» со счетом 1:0. После победы игроки белорусской команды во главе с бывшим полузащитником «канониров» Александром Глебом отправились в Burger King.
В восемь утра по местному времени игроков БАТЭ обнаружил в сети ресторанов быстрого питания лондонский журналист Чарльз Уоттс.
- БАТЭ прервал сухую серию «Арсенала» из 495 минут.
- Лондонцы заканчивал матч в меньшинстве после удаления Ляказетта.
- Ответный матч пройдет 21 февраля на «Эмирейтс».
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