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Игроки БАТЭ отметили вынос «Арсенала» поеданием гамбургеров

Игроки БАТЭ отметили вынос «Арсенала» поеданием гамбургеров
Eurosport

1 час назад

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БАТЭ переиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» со счетом 1:0. После победы игроки белорусской команды во главе с бывшим полузащитником «канониров» Александром Глебом отправились в Burger King.

В восемь утра по местному времени игроков БАТЭ обнаружил в сети ресторанов быстрого питания лондонский журналист Чарльз Уоттс.

  • БАТЭ прервал сухую серию «Арсенала» из 495 минут.
  • Лондонцы заканчивал матч в меньшинстве после удаления Ляказетта.
  • Ответный матч пройдет 21 февраля на «Эмирейтс».
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