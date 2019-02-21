Ему отрезали уши, он угрожал копам автоматом и отсидел 7 лет. Рэмбо – бешеный фан «Фенербахче»

Фанат кинул в судью молотком, игрок вырубил болельщика ударом ногой по лицу, малолетки сели за избиение лайнсмена – это не темы для «Пусть говорят», а регулярные разборки в чемпионате Турции. В каждом матче там переживают не только за команду, но и за собственную жизнь, которую могут отнять просто потому, что ты в цветах соперника.

Окан Гюлер, получивший прозвище Рэмбо за отмороженность, не боялся ничего. Щуплый и несуразный болельщик «Фенербахче» ценил клуб выше жизни, поэтому стал идолом для своих и провокатором для других команд лиги.

Он окончательно слетел с катушек, когда болельщики «Галатасарая» насильно затащили его в фургон. Лидера «Чарши» – ультрас «Фенербахче» – долгое время мучили, после чего обмочили и отрезали оба уха, сказав: «Скорми это свиньям». Рэмбо оставили в живых. Благодаря деньгам, которые накопили болельщики «Фенера», Гюлер спас правое ухо – на левом остался обрубок. Как только Окан отошел от пыток, он объявил кровавую войну болельщикам «Сарая».

С каждым фанатом «львов» банды «Фенербахче» вытворяли как минимум те же извращения, что и с Гюлером. Их унижали, насиловали, сжигали атрибутику, а Рэмбо ходил с группировкой по районам саппоретров «Галатасарая» и крушил их заведения. Чаще всего страдали бар «Хан» или большие супермаркеты, где в определенное время собиралась шайка и по команде надевала футболки «Фенербахче».

После локальных войн у Гюлера созрел план масштабнее. Когда «Галатасарай» обыграл «Фенер» в финале Кубка-1995/96, главный тренер победителей Грэм Сунесс вонзил флаг в центре поля домашней арены «канареек» и спровоцировал Рэмбо на месть. Через шесть лет Окан прорвался на поле и сделал то же самое на стадионе «Сарая» в матче с «Самсунспором». В кульминации перфоманса он вилял ножом перед четырьмя полицейскими, которые все равно заломали турка. О подготовке Гюлера к забегу рассказал менеджер арены: «Он пришел на стадион за ночь до игры и спал внутри рекламных щитов, а перед началом матча разрезал один из щитов ножом и выбежал наружу».

Психиатры в полицейском участке признали его невменяемым, но Окан отделался лишь штрафом. Через год он повторил акцию, но сделал это без ножа и легко сдался копам. Только во второй раз наказание оказалось более суровым, и Гюлер отсидел в турецком СИЗО.

Время в обезьяннике заставило его сделать паузу в травли главного соперника «Фенербахче», но в 2008 году он возобновил рейды по газону после трансфера Эмре Белозоглу – воспитанника «Галатасарая». Окан пробрался сквозь кордон, подбежал к новичку и упал перед ним на колени со словами: «Теперь ты наш… Мы защитим тебя. «Чарши» [фирма «Фенербахче»] защитит тебя». Белозоглу одобрительно похлопал его по спине, а охрана вынесла ультраса под аплодисменты фанатов «Фенера».

Чем быстрее рос авторитет Гюлера, тем сильнее ему срывало крышу. Спустя год Рэмбо праздновал чемпионство «канареек». Во время эйфории его задела машина, после чего он разбил лобовое стекло и вытащил через него девушку. От неприятностей ее спасла футболка «Фенера», поэтому Окан тут же охладил пыл и оплатил ремонт авто.

Главным раздражителем для Рэмбо стал президент «канареек» Азиз Йылдырым, против которого он выступал с начала его инаугурации из-за финансовых махинаций и политики руководителя. В 2010-м году Гюлер устроил самую печальную акцию. У Окана в доме хранились 30 автоматов MP5, украденные из полицейских участков. Он взял один из них, разгуливал рядом с ареной «Фенербахче» и поклялся убить себя и президента клуба, если Али Коч не придет на место Йылдырыма, который засиделся в клубе.

13,5 часов полиция не могла задержать Рэмбо, который спрятался в мелкой лачужке и спустил на копов собак. На переговоры с турком приехал Али Коч, который угомонил Окана. Он вышел с нацеленным на копов оружием, но не выстрелил и сдался.

Потом Гюлер признался: «Я нашел это оружие. Я пошел к стадиону, чтобы протестовать против Йылдырыма. Я собирался совершить суицид, потому что не хочу, чтобы он был президентом», – Рэмбо приговорили к семи годам тюрьмы и штрафу в 10 тысяч лир.

После выхода Окана на свободу в 2018 году Али Коч пришел на смену Азизу и во время речи лично поприветствовал самого известного болельщика «Фенербахче». Гюлер настолько обрадовался новому президенту, что уже думает сменить имя на Али Коч. Сейчас 50-летний Рэмбо забросил околофутбол и пользуется славой на матчах «Фенера»: фоткается с поклонниками, но все так же активно поддерживает команду. Но кто знает, что еще взбредет в его голову?

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