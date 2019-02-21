Голы Волкова, Мустафи и Сократиса уничтожили сказку БАТЭ. Один клик – и они твои

«Арсенал» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл БАТЭ со счетом 3:0.

Первый гол оказался на счету защитника БАТЭ Захара Волкова, который срезал мяч в свои ворота после прострела нападающего «канониров» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Затем «Арсенал» удвоил преимущество: Гранит Джака подал в штрафную с углового, а Шкодран Мустафи послал мяч в сетку.

Во втором тайме «Арсенал» снова забил с углового. Голевую передачу на свой счет опять записал Джака, а отличился Сократис Папастотопулос.

В первой игре БАТЭ победил со счетом 1:0.

В прошлом сезоне «Арсенал» дошел до полуфинала ЛЕ, где уступил мадридскому «Атлетико» (1:2 по сумме двух матчей).

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