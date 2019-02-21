2 гола и ассист Сердара Азмуна, которые вывели «Зенит» в 1/8 Лиги Европы

«Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы выиграл у «Фенербахче» со счетом 3:1.

Счет в игре уже на четвертой минуте после скидки Сердара Азмуна открыл Магомед Оздоев.

Затем отличился уже сам Азмун: иранец откликнулся на подачу Себастьяна Дриусси, взмыл в воздух и ударом головой послал мяч в нижний угол.

Под занавес первого тайма полузащитник «Фенера» Мехмет Топал сместился в центр с правого фланга и залепил в дальнюю девятку.

«Зениту» нужно было забивать, и за дело вновь взялся Азмун. Иранец подкараулил ошибку Топала и, воспользовавшись предоставленным ему подарком, отправил мяч в сетку.

В первом матче «Зенит» уступил «Фенербахче» со счетом 0:1.

В прошлом сезоне «Зенит» вылетел из ЛЕ на стадии 1/8 финала, уступив «Лейпцигу» (2:3 по сумме двух матчей).

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