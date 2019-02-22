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Игрок «Зенита» Артем Дзюба – журналистам: «Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить»

Дзюба – журналистам: «Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить»
Eurosport

32 мин. назад

Страйкер сине-бело-голубых отшил работников прессы.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не стал общаться с журналистами после победы над «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить», – с этими словами Дзюба отклонил просьбу журналистов прокомментировать итог игры. Затем Артем четыре раза повторил фразу «До свидания». Слова игрока приводит Sports.ru.

  • «Зенит» выиграл у «Фенербахче» со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.
  • Дублем в составе санкт-петербуржцев отметился новичок команды Сердар Азмун.

2 гола и ассист Азмуна, которые вывели «Зенит» в 1/8 Лиги Европы

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