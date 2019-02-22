«Арсенал» у меня в сердце». Александр Глеб вернулся на «Эмирейтс», где его очень тепло встретили

«Если получится выйти на поле «Эмирейтс» против «Арсенала», то у меня будут особые чувства. Все-таки «Арсенал» у меня в сердце. Жду встречи с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы», – сказал Александр Глеб после продления контракта с БАТЭ. Сегодня белорус впервые с 2008 года вернулся на знакомый стадион и закрыл гештальт.

Выход Глеба на замену на 58-й минуте болельщики встретили очень тепло. Диктор торжественно озвучил его фамилию, болельщики устроили овации, Александр ответил им тем же.

«Я очень хотел забить Чеху в Англии, но именно мне это сделать не удалось. Впрочем, у меня будет еще два шанса в матчах БАТЭ и «Арсенала», – мечтал белорус, но оборона «канониров» склевала все выпады БАТЭ во втором тайме. Несмотря на 32-х минутное пребывание на поле, по данным Whoscored.com, Глеб сравнялся по обводкам с рекордсменами Скавышем и Стасевичем, которые провели весь матч.

«Вряд ли кто-то из нас на этом этапе готов на 90 минут против соперника уровня «Арсенала». Да и того игрового тонуса, как в разгар сезона, нет», – боялся Александр перед первым матчем, но тогда сил отстоять победу хватило. Исчерпали себя белорусы во втором тайме, поэтому из-за цепкой защиты «пушкарей», уставших партнеров и возраста Глеб скис впереди.

Все равно БАТЭ внес очередной нестыдный матч в историю белорусского футбола, а экс-игрок «Арсенала» вернулся туда, где его помнят и любят. Eurosport.ru собрал лучшие посты с ностальгией по игре Алексанра Глеба.

Кого-то растрогало возвращение Глеба на «Эмирейтс»:

Кто-то удивился, что он все еще играет:

Кто-то шутил по поводу суммы возрастов Лихтштайнера и Александра:

Кого-то потряс его дриблинг:

А кто-то даже вспомнил его игру за «Бирмингем»:

«Арсенал» – БАТЭ – 3:0

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте