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Крутейший мяч Магомеда Сулейманова со штрафного, который вывел «Краснодар» в 1/8 Лиги Европы

Крутейший мяч Сулейманова со штрафного, который вывел «Краснодар» в 1/8 ЛЕ
Eurosport

1 час назад

Два российских клуба отобрались в число 16-ти лучших.

«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:1.

Мяч, выведший краснодарцев в 1/8 финала, забил нападающий Магомед Сулейманов. На 70-й минуте 19-летний страйкер вышел на замену, а на 84-й поразил ворота «фармацевтов» прямым ударом со штрафного.

  • Первый матч, проходивший на поле «Краснодара», завершился нулевой ничьей.
  • Выбравшись в 1/8 финала ЛЕ, «Краснодар» повторил лучшее достижение в истории клуба.

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