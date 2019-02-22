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Крутейший мяч Магомеда Сулейманова со штрафного, который вывел «Краснодар» в 1/8 Лиги Европы
Два российских клуба отобрались в число 16-ти лучших.
«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:1.
Мяч, выведший краснодарцев в 1/8 финала, забил нападающий Магомед Сулейманов. На 70-й минуте 19-летний страйкер вышел на замену, а на 84-й поразил ворота «фармацевтов» прямым ударом со штрафного.
- Первый матч, проходивший на поле «Краснодара», завершился нулевой ничьей.
- Выбравшись в 1/8 финала ЛЕ, «Краснодар» повторил лучшее достижение в истории клуба.
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