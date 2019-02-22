«Зенит» еще не в порядке. Спас Сердар Азмун, но лучший – Ярослав Ракицкий

На 80-й минуте Сердар Азмун покинул поле «Газпром-Арены». Зрители стояли и хлопали, диктор выл от радости, но не в честь выхода Антона Заболотного. Два гола, ассист, взрывные рывки и эффективные удары – разница в классе между иранским страйкером и задней линией «Фенербахче» контрастировала слишком ярко.

«Зенит» давно не решал матчи индивидуальным мастерством гениев. Перфоманс Азмуна чем-то напоминал эффект другой питерской семерки – Халка. Бразилец тоже фокусировал внимание на себе и переворачивал игры, но как раз этим и отводил внимание от реальных проблем Андре Виллаш-Боаша.

Азмун не будет делать разницу в каждом матче, а у Сергея Семака тоже полно задач. Одна из них – отшлифовать действия «Зенита» без мяча. Показательный отрезок Питер выдал с 50-й по 60-ю минуту: при неустраивающем счете 2:1 «Зенит» легко уступил владение 15-й команде Турции в той ситуации, когда нужно было вернуть контроль и строить атаки под гол.

Сердар АзмунGetty Images

«Фенер» не заметил прессинга Эрнани, увиливал от подножек Вильмара Барриоса и перебегал Магомеда Оздоева на широком шаге. Трибуны включили атомный свист, глядя на безрезультатные попытки футболистов из Петербурга перехватить мяч, но и это не помогло – показалось, турки реально продержат удобный счет до конца.

Беспомощность «Зенита» перед десятками точных передач соперника подчеркивала жестикуляция Александра Анюкова. Русский ветеран постоянно разводил руками, указывая партнерам на более интенсивное участие в отборе мяча. Да, питерский прессинг разгонялся только после нервных импульсов 36-летнего защитника, хотя ему пора бы уже включаться без напоминаний.

С быстрым выходом из обороны у «Зенита» тоже не все круто. Это стало особенно очевидно в последние 10 минут игры, когда футболисты «Фенербахче» открыли зоны и стали уязвимы к контратакам. И тут вместо инстинктов у Питера снова работали жесты – Бранислав Иванович и Роберт Мак с явным недовольством чертили в воздухе Заболотному лучшие траектории для спринта. Самостоятельные решения нападающего-мема (впрочем, и не только его) под давлением приводили к потерям, которые выливались в отборы и выпады на ворота Андрея Лунева.

К экватору сезона у «Зенита» Семака до сих пор нет почерка, футболисты вынуждены действовать по наитию, а импровизация не гарантирует стабильный результат. При этом матч с «Фенербахче» внушил болельщикам легкую надежду – тренерский штаб умеет быть гибким, а качества новичков способны вывести уровень игры на нечто большее, чем забросы на Дзюбу.

Азмун и его скилл классно открываться под передачи – самый явный пример. Семак учел навыки иранца, наконец-то отодвинул большого русского от позиции таргетмена в штрафной и заставил его потеть на флангах. «Дзюба сваливался налево, чтобы вытянуть из центра обороны соперников Шкртела», – признался коуч после игры. Это полезно для «Зенита» – разнообразие атак удивит не только Мартина. Но вредно для самого нападающего – злодей Роберто Манчини изнурил русского бомбардира именно чернухой за пределами штрафной. Дзюба выполняет эту миссию с большим трудом и уходит в тень, хотя его кредо и его вдохновение – быть в центре внимания.

Сергей Семак и Ярослав РакицкийGetty Images

Но классный выбор позиции Азмуном ничего не даст, если нападающего не будут снабжать аккуратными передачами. В этом удивительно хорош Ярослав Ракицкий – в первой же атаке «Зенита» на ворота «Фенера» украинец парашютом опустил мяч Сердару для выхода один на один. Весь матч Рак идеально расписывал диагонали, умно начинал атаки и даже подавал угловые. Со скоростью мышления у защитника тоже порядок: победная голевая комбинация стартовала с отбора Ракицкого и его оперативного выбора партнера для обостряющей передачи. Уже сейчас понятно, насколько важен Ярослав в продвижении мяча – даже в неудачном первом матче с турками украинец фонтанировал сквозными и вертикальными пасами ярче некоторых полузащитников.

Нужный результат в ответке с «Фенером» сложился благодаря достоинствам отдельных героев «Зенита», а это чревато последствиями. Случайная травма или грамотная подготовка со стороны следующего соперника легко перечеркнут те козыри, которые убрали из игры всего лишь одну из худших команд сезона в Турции.

«Зенит» – «Фенербахче» – 3:1

Голы: Оздоев 4', Азмун 37', 76' – Топал 43'

2 гола и ассист Сердара Азмуна, которые вывели «Зенит» в 1/8 Лиги Европы

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