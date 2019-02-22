Сулейманов – гордость «Краснодара». Он много забивает, а итальянские СМИ сравнивают его с Аршавиным

«Нулевая ничья в первом матче – неплохой результат. Настрой у нас боевой. Никого не боимся и надеемся, что сможем забить и пройти дальше». Магомед-Шапи Сулейманов пообщался с журналистами, а чуть позже ответил за слова. Выйдя на замену, молодой полузащитник отодвинул от мяча Маурисио Перейру, взяв на себя исполнение судьбоносного стандарта, и торпедировал ворота Градецки снарядом, который не отразила бы никакая ПРО. Это был первый удар Сулейманова по воротам. Второй клуб РПЛ вышвырнул из 1/16 Лиги Европы пятую команду Бундеслиги. Дежурные слова, сказанные в интервью накануне игры, получили новый смысл после ее завершения.

Странно, если свежий подвиг Сулейманова в игре с «Байером» воспринимается как сенсация. Ведь с момента своего дебюта в первой команде «Краснодара» молодой талант из академии только и делает, что крушит рекорды результативности. Сулейманов – лучший наряду с Ари бомбардир «Краснодара» в ЛЕ и второй страйкер клуба в РПЛ с отставанием всего на один гол от Ари и Классона.

Магомед-Шапи Сулейманов празднует гол «Краснодара» в ворота «Байера»Eurosport

Шапи не впервые зарешал в концовке матча Лиги Европы – его дебют в еврокубках получился еще событийнее. Домашний матч квалификации ЛЕ против «Люнгбю», Шалимов усиливает атаку, выпуская молодого воспитанника за 9 минут до конца матча. Сулейманов появляется на поле при счете 1:1, а на исходе компенсированного времени оформляет победный мяч – 2:1, до финального свистка остается 20 секунд.

Этот лигоевропейский перфоманс привлек внимание итальянских СМИ. В частности, в Tuttomercato назвали Сулейманова «маленьким Аршавиным» и крайне высоко оценили его карьерные перспективы.

Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)From Official Website

Вообще первые шаги Сулейманова в большом футболе получаются невероятно многообещающими: впервые появившись в РПЛ 16 июля 2017 года, Шапи стал самым молодым игроком «Краснодара» когда-либо выходившим на поле в матче чемпионата России. Исторической стала игра с «Рубином».

Академия «Краснодара» наконец вырастила большой талант, который никак не должен пройти мимо сборной России. Интересно, каким получится его дебют, и как скоро это произойдет. Пока ясно одно: если игрок продолжит в том же духе, все случится уже в скором времени.

«Байер» – «Краснодар» – 1:1

Голы: Арангис 87' – Сулейманов 84'

Крутейший мяч Сулейманова со штрафного, который вывел «Краснодар» в 1/8 ЛЕ