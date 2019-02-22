Фанаты «Зенита» проводили клубный автобус на матч с «Фенером» огненным коридором нереальной красоты

Фанаты «Зенита» устроили красочный и в прямом смысле слова огненный перфоманс перед ответным матчем Лиги Европы против «Фенербахче».

Болельщики выстроились в два ряда по пути следования клубного автобуса с командой на игру и зажгли файеры. Вся дорога окрасилась в цвет факелов, видео действа с квадрокоптера действительно впечатляет.

В комментарии под видео пришли бывший коуч питерцев Андре Виллаш–Боаш и экс-полузащитник Данни. Оба в восторге.

Видео запостил даже твиттер-аккаунт Bleacher Report.

Главный тренер Сергей Семак выложил в сторис инстаграма видео, как это выглядело из автобуса. И поблагодарил фанатов: «Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили потрясающее шоу перед матчем. Это заряжает ребят. Рад, что у нас такие болельщики, которые независимо от того, как и где мы играем, поддерживают нас».

А Артем Дзюба написал в инстаграме: «Это было потрясающе».

Уже на трибунах болельщики подготовили еще один перфоманс – полотно с двуглавым орлом и надписью «Идем на Восток».

«Зенит» выиграл со счетом 3:1 и благодаря дублю Азмуна прошел в 1/8 финала.

Жеребьевка пройдет 22 февраля в 15 часов в Москве.

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