Фанаты «Зенита» проводили клубный автобус на матч с «Фенером» огненным коридором нереальной красоты
Хочется пересматривать снова и снова.
Фанаты «Зенита» устроили красочный и в прямом смысле слова огненный перфоманс перед ответным матчем Лиги Европы против «Фенербахче».
Болельщики выстроились в два ряда по пути следования клубного автобуса с командой на игру и зажгли файеры. Вся дорога окрасилась в цвет факелов, видео действа с квадрокоптера действительно впечатляет.
В комментарии под видео пришли бывший коуч питерцев Андре Виллаш–Боаш и экс-полузащитник Данни. Оба в восторге.
Видео запостил даже твиттер-аккаунт Bleacher Report.
Главный тренер Сергей Семак выложил в сторис инстаграма видео, как это выглядело из автобуса. И поблагодарил фанатов: «Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили потрясающее шоу перед матчем. Это заряжает ребят. Рад, что у нас такие болельщики, которые независимо от того, как и где мы играем, поддерживают нас».
А Артем Дзюба написал в инстаграме: «Это было потрясающе».
Уже на трибунах болельщики подготовили еще один перфоманс – полотно с двуглавым орлом и надписью «Идем на Восток».
- «Зенит» выиграл со счетом 3:1 и благодаря дублю Азмуна прошел в 1/8 финала.
- Жеребьевка пройдет 22 февраля в 15 часов в Москве.