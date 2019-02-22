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Эпичный промах Баса Доста на 93-й минуте, который тянет на новый визит фанатов на базу

Эпичный промах Доста на 93-й минуте, который тянет на новый визит фанатов на базу
Eurosport

1 час назад

Как можно было не попасть с метра?

Бас Дост мог вывести лиссабонский «Спортинг» в 1/8 финала Лиги Европы в добавленное время ответного матча с «Вильярреалом».

При счете 1:1 (первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу испанцев) голландский страйкер получил шикарный шанс на 93-й минуте, но из выгодного положения не попал в ворота.

  • Матч так и закончился вничью, «Вильярреал» прошел в следующую стадию еврокубка.
  • В мае 2018 года фанаты «Спортинга» разгромили базу клуба и напали на игроков. После этого Бас Дост расторг контракт с лиссабонцами, но позже вернулся в команду.
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