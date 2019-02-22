Жена полузащитника «Селтика» прекрасна. Она фотографируется топлес и снимается в реалити-шоу

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Помните Скотта Синклэра, который немного побегал за «Манчестер Сити»? Сейчас у парня все замечательно: он один из лидеров «Селтика», а еще дома его ждет красотка.

Хелен Флэнаган – британская актриса и модель. В 2013-м FHM признал ее самой сексуальной британской знаменитостью. В 2006 году она была номинирована на премию «Лучший молодой актер драматического представления» на церемонии The British Soap Awards.

Ранее Хелен снималась топлес для The Sun. Еще она регулярно попадает в британские реалити-шоу.

В 2012-м Хелен призналась, что борется с депрессией и чувствами внезапной тревоги. Флэнаган принимала лекарства от биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

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