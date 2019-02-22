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«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы, «Краснодар» – с «Валенсией»

«Зенит» сыграет с «Вильярреалом», «Краснодар» – с «Валенсией»
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Две русские команды продолжают борьбу за трофей.

22 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит» встретится с «Вильярреалом», «Краснодар» получил в соперники «Валенсию».

Другие пары 1/8 финала Лиги Европы:

«Челси» – «Динамо» (Киев)

«Айнтрахт» – «Интер»

«Динамо» (Загреб») – «Бенфика»

«Наполи» – «Ред Булл Зальцбург»

«Севилья» – «Славия»

«Арсенал» – «Ренн».

  • Матчи запланированы на 7 и 14 марта.
  • «Зенит» и «Краснодар» развели с киевским «Динамо» из-за политической напряженности.
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