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«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы, «Краснодар» – с «Валенсией»
Две русские команды продолжают борьбу за трофей.
22 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы.
«Зенит» встретится с «Вильярреалом», «Краснодар» получил в соперники «Валенсию».
Другие пары 1/8 финала Лиги Европы:
«Айнтрахт» – «Интер»
«Динамо» (Загреб») – «Бенфика»
«Наполи» – «Ред Булл Зальцбург»
«Севилья» – «Славия»
- Матчи запланированы на 7 и 14 марта.
- «Зенит» и «Краснодар» развели с киевским «Динамо» из-за политической напряженности.
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