«Челси» или киевское «Динамо», «Зенит» или «Вильярреал». Выбери четвертьфиналистов Лиги Европы

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22 февраля прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Русским клубам достались испанцы: «Зенит» встретится с «Вильярреалом», а «Краснодар» – с «Валенсией».

В других парах тоже горячо. Оцени все противостояния и предскажи, кто сыграет в четвертьфинале.

Матчи запланированы на 7 и 14 марта.

«Атлетико» – действующий победитель ЛЕ.

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