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«Челси» или киевское «Динамо», «Зенит» или «Вильярреал». Выбери четвертьфиналистов Лиги Европы
Buzz
Кто пройдет в следующий раунд?
22 февраля прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Русским клубам достались испанцы: «Зенит» встретится с «Вильярреалом», а «Краснодар» – с «Валенсией».
В других парах тоже горячо. Оцени все противостояния и предскажи, кто сыграет в четвертьфинале.
- Матчи запланированы на 7 и 14 марта.
- «Атлетико» – действующий победитель ЛЕ.
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