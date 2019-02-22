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«Челси» или киевское «Динамо», «Зенит» или «Вильярреал». Выбери четвертьфиналистов Лиги Европы

«Челси» или киевское «Динамо», «Зенит» или «Вильярреал». Выбери четвертьфиналистов Лиги Европы
Артем Буторин

58 мин. назад

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Кто пройдет в следующий раунд?

22 февраля прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Русским клубам достались испанцы: «Зенит» встретится с «Вильярреалом», а «Краснодар» – с «Валенсией».

В других парах тоже горячо. Оцени все противостояния и предскажи, кто сыграет в четвертьфинале.

  • Матчи запланированы на 7 и 14 марта.
  • «Атлетико» – действующий победитель ЛЕ.
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