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Финт, пас пяткой, пропуск мяча между ног – все это уместилось в голевую атаку «Динамо Загреб»
Не гол, а произведение искусства.
Загребское «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы выиграло у «Виктории» из Пльзени со счетом 3:0.
Счет в игре открыл полузащитник динамовцев Мислав Орсич. Голу Орсича предшествовали великолепный финт и пас пяткой в исполнении Бруно Петковича, а также изящная игра Даниэля Ольмо, который пропустил мяч между ног.
- Помимо Орсича, в составе загребского клуба отличились Эмир Дилавер и Петкович.
- В первом матче «Виктория» выиграла у «Динамо» со счетом 2:1.
- В 1/8 финала хорватский клуб сыграет с «Бенфикой».
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