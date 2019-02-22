Финт, пас пяткой, пропуск мяча между ног – все это уместилось в голевую атаку «Динамо Загреб»

Загребское «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы выиграло у «Виктории» из Пльзени со счетом 3:0.

Счет в игре открыл полузащитник динамовцев Мислав Орсич. Голу Орсича предшествовали великолепный финт и пас пяткой в исполнении Бруно Петковича, а также изящная игра Даниэля Ольмо, который пропустил мяч между ног.

Помимо Орсича, в составе загребского клуба отличились Эмир Дилавер и Петкович.

В первом матче «Виктория» выиграла у «Динамо» со счетом 2:1.

В 1/8 финала хорватский клуб сыграет с «Бенфикой».

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