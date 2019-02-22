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Страйкер «Арсенала» Александр Ляказетт дисквалифицирован на обе игры с «Ренном»
«Канонирам» предстоят непростые матчи.
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ренна».
Ляказетт получил красную карточку в первом матче против БАТЭ (0:1), который проходил в рамках 1/16 финала. Комитет по этике, контролю и дисциплине УЕФА назначил французу наказание в виде трехматчевой дисквалификации.
- Ляказетт был удален с поля «Борисов-Арены» за то, что отмахнулся от игрока белорусской команды Александара Филиповича.
- Первую игру в рамках трехматчевого бана француз уже отбыл: он отсутствовал в заявке «Арсенала» на ответную встречу с БАТЭ (3:0).
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