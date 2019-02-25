Василий Уткин выполнил условия пари и побрился после победы «Краснодара» над «Байером» в ЛЕ

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин сбрил бороду в прямом эфире на своем Youtube-канале. Василий обещал сделать это, если «Краснодар» обыграет «Байер» в 1/16 Лиги Европы. «Быки» сыграли в ответном матче вничью (1:1) и прошли в 1/8 финала за счет гола на выезде.

«Это Василий Уткин, и мы встречаемся на моем собственном канале, где я делаю, что хочу, но иногда еще и делаю то, что должен», – поздоровался Василий со зрителями и достал машинку для бритья.

На следующий день после того матча «Краснодар» напомнил журналисту о его условии, шутливо поздравив с 23-м февраля.

На ЧМ-2018 Василий пообещал, что побреется наголо, если Россия не выйдет из группы. Команда Черчесова дошла до 1/4 финала и спасла комментатора от выполнения пари.

В 1/8 финала ЛЕ соперником «Краснодара» будет «Валенсия». «Зениту» достался «Вильярреал».

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