«Девушки в клубах ведут себя нагло, как им отказать?» Алкоголь, деньги и отношения Наингголана

В июле Раджа Наингголан держал путь из Рима в новую жизнь. Бельгиец мчал на Ferrari Lusso на первый сбор «Интера», когда покрышка внезапно лопнула, и автомобиль занесло. Футболист справился с управлением и экстренно свернул с оживленной автомагистрали. Случай ярко символизирует карьеру татуированного полузащитника.

Громкий трансфер «Интера» серьезно встряхнул Серию А. «Нерадзурри» получили топового футболиста на ключевую позицию, а сам Раджа – новый шанс свергнуть ненавистный «Ювентус». «Я бы отдал яйца, чтобы обыграть их», – Наингголан не сбросил врага с трона ни в «Кальяри», ни в «Роме».

Всего спустя полгода Раджа превратился из надежды в геморрой. «Интер» отстранил футболиста от матча с «Наполи», а итальянские медиа подхватили скандал новостями о желании «нерадзурри» продать бунтаря. В декабре «Интер» послал Наингголану очевидный сигнал – бери себя в руки или вылетишь из команды. Угрозы спровоцировались не только опозданиями на тренировки, но и вердиктом врачей. Бельгиец пропустил важнейшие матчи против «Барселоны», «Лацио», «Наполи» и «Ювентуса», а игры против «Милана» и «Тоттенхэма» закончил еще в первом тайме.

Раджа Наингголан, «Интер»Getty Images

Врачи уведомили боссов, что Наингголан серьезно ленится во время реабилитации: некачественно выполняет упражнения и уходит раньше окончания процедур. Еще хуже становится от разгульного образа жизни, а алкоголь затрудняет восстановление мышц. Раджа кажется отмороженным панком, и его карьера это подтверждает. Но, похоже, «Интер» достучался до бельгийца.

«Я выкладываюсь на поле, но из-за моего образа жизни мне не всегда удается показать максимум. Не разглашу детали разговора с руководством «Интера», но скажу, что я взялся за ум. Благодарен клубу за второй шанс», – раскаялся Раджа.

Слова бельгиец подкрепил делом. Журналисты уже раскопали, что футболист не только пашет на тренировках, но и регулярно упражняется и бегает после занятий в «Интере». Статистика подтверждает, что без алкоголя и в спортивках Наингголан результативнее: 1+3 в шести последних матчах против 3+0 в 20 играх ранее.

«Интер» сильно рискует – сложно поверить, что Раджа справится. В его жизни всегда много соблазнов, и он постоянно на них клюет.

Алкоголь

«Кальяри» не медийный клуб, поэтому похождения Раджи журналисты часто игнорировали. Зато в «Роме» за харизматичным футболистом следили внимательнее: в марте 2017-го бельгиец убился алкоголем в ночном клубе и сел за руль арендованного авто. Футболист отрицал вину, но успокоился, когда суд выписал скромнейший штраф в 1 600 евро и лишил прав всего на месяц.

Громче пьяный Раджа прокричал в новогоднюю ночь. Развеселый футболист запостил в инстаграм видео, где размахивал сигаретой, матерился и орал: «Да, я пьян». «Рома» выступила жестче административного суда и вычла 100 тысяч евро из зарплаты футболиста, закрыв для него заявку на матч с «Аталантой».

От пьянства Наингголан не отказался и в Милане. В августе травмированный футболист пропустил матч против «Сассуоло» и залил горе поражения в ночном клубе. На выходе синий Раджа наткнулся на болельщика «Интера» с камерой, который спросил, не должен ли полузащитник тренироваться, чтобы быстрее вернуться в строй. В ответ фанат словил средний палец, обиделся и отправил запись в клуб. История подтвердилась следующим утром – на тренировку Наингголан приехал в той же одежде, что был на видео.

Реакция боссов «нерадзурри» не вылилась в прессу, а сам футболист посмеялся в инстаграме. Он сопроводил фото в черно-синей джерси подписью: «Работаю, чтобы быстрее восстановиться. Остальное – ерунда».

Уже в декабре бельгийцу было не до смеха: его очередной алкогольный загул вылился в опоздание на тренировку, штраф и отстранение от команды. «Мне жаль, что он не сыграет с «Наполи», но правила важнее. Я должен смириться», – Спаллетти отметил, что дисциплинарное решение принял президент Стивен Чжан. Тогда же Gazzetta dello Sport сообщила о желании «Интера» продать футболиста, если кто-то в январе предложит за него соответствующую сумму.

Иван Перишич и Раджа Наингголан, «Интер»Getty Images

Казино

Алкоголь и азартные игры – близкие синонимы. Бельгиец часто совмещает ночные клубы и поход по казино, где проигрывает серьезные суммы. В 2018-м Раджа обратился в полицию и утверждал, что злоумышленники скопировали его чеки и растратили 150 тысяч евро.

Но журналисты La Stampa нарыли доказательство, что футболист лично потратил эту сумму в казино. В ходе следствия обнаружилось видео, где Наингголан отрывается в Монте-Карло, и сам игрок подтвердил факт вечеринки.

Курение

Сигареты закрыли карьеру Раджи в сборной Бельгии. Марк Вильмотс игнорировал пристрастие футболиста, а Роберто Мартинес моментально повесил табличку No smoking: «Он показывает впечатляющую игру, но я никому не позволю курить».

Бунтарь Наингголан не мог поступить иначе – он просто послал тренера и команду подальше. Сигареты для него дороже, и он не отказался от них до сих пор.

«Я могу жить в бедном квартале, и мне будет нормально. Я могу получить лучшее лечение, но мне этого не надо. Я закупаюсь в супермаркетах, могу выпить и покурить. Это не проблема. Проблемы у тех, кто это скрывает», – кайфует бельгиец.

Моралисты уверены, что вредные привычки и профессиональный спорт не сочетаются. Таких людей Раджа посылает туда же, куда и Мартинеса: «Люди критикуют меня за курение и говорят, что я подаю плохой пример молодежи. Если бы я хотел подавать пример, я бы стал учителем. Я футболист, поэтому хочу, чтобы меня оценивали на футбольном поле».

Женщины

В 2014-м игрока «Кальяри» полицейские скрутили в его же доме и доставили в ближайшее отделение. У Раджи и его жены Клаудии случился конфликт – парочка громко кричала прямо перед ребенком. Горячий футболист вспылил и отвесил супруге по лицу. Серьезных последствий Наингголан все же избежал, потому что Клаудия простила мужа, забрала заявление и отказалась от претензий.

У Раджи особое понимание любви. Помимо физических ударов футболист ранит жену в сердце. На вечеринки он ходит без супруги и не скрывает, что вокруг него всегда много дам.

«Я женат, но я не ангел. Представляете, как тяжело, когда приходишь на тусовку, а вокруг тебя пять женщин? Многие девушки ведут себя очень нагло. Иногда им трудно отказать», – признался «нерадзурри» в интервью Gert Late Night.

Свежая форма Наингголана уже отвлекает от его загулов. Если он продержится так и дальше, то фанаты действительно начнут обсуждать его игру, а не пьянки в барах.

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