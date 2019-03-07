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Жена вратаря киевского «Динамо» обожает солнце и пляж. Ее инстаграм кипит от фото в купальниках
Валерия Бойко расстроилась, когда Денис покинул Турцию и «Бешикташ».
Денис Бойко выступает за киевское «Динамо» и готовится дать бой «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы. На матч его настроит прекрасная Валерия.
В инстаграме Леры очень много фотографий с пляжа. Особенно она кайфовала в Турции и Испании, где играл муж: Денис рубился за «Бешикташ» и «Малагу». Но в зарубежных клубах 31-летний вратарь не закрепился и вернулся на Украину. Ранее он выступал за «Днепр», «Кривбасс» и «Оболонь».
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