Три безжалостные кары «Вильярреала», который не прощал «Зениту» ошибок
Теперь в Испании русскому клубу нужно чудо.
«Зенит» проиграл домашний матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреалу» – 1:3.
Первый гол прилетел в ворота Лунева после углового: Иборру забыли на линии вратарской, а тот легко всадил мяч в сетку.
«Зенит» быстро отыгрался: голкипер «подлодки» справился с ударом Дзюбы, но подставление Азмуна было фатальным.
Испанский клуб вновь вышел вперед на 64-й минуте: Морено идеально подрезал кросс Форнальса.
А спустя семь минут Морланес не самым сложным ударом поставил в тупик Лунева.
- Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.
- «Вильярреал» занимает 18-е место в испанском чемпионате. «Зенит» – лидер РПЛ.
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