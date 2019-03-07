Три безжалостные кары «Вильярреала», который не прощал «Зениту» ошибок

«Зенит» проиграл домашний матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреалу» – 1:3.

Первый гол прилетел в ворота Лунева после углового: Иборру забыли на линии вратарской, а тот легко всадил мяч в сетку.

«Зенит» быстро отыгрался: голкипер «подлодки» справился с ударом Дзюбы, но подставление Азмуна было фатальным.

Испанский клуб вновь вышел вперед на 64-й минуте: Морено идеально подрезал кросс Форнальса.

А спустя семь минут Морланес не самым сложным ударом поставил в тупик Лунева.

Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.

«Вильярреал» занимает 18-е место в испанском чемпионате. «Зенит» – лидер РПЛ.

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