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Игрок «Славии» даже не видел подачи, но случайным рикошетом от головы отправил мяч в ворота

Игрок «Славии» даже не видел подачи, но случайным рикошетом от головы отправил мяч в ворота
Eurosport

1 час назад

В матче с «Севильей» весело.

Полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал неожиданно для самого себя сравнял гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи».

При счет 1:2 гости из Чехии заработали угловой. Подача Камиля Стоха прилетела в голову 20-летнего полузащитника, который даже не видел мяча, но тот удачно отрикошетил прямо в угол.

  • Во второй тайме команды сбавили темп и голов не забили.
  • Ответная игра пройдет на пражской «Синот-Тип Арена» 14 марта.
  • Крал в этом сезоне перешел в «Славию» из «Теплице».
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