«Зенит» безвольно проиграл 18-й команде Испании. Это провал

Русский футбол вернулся. Даже странно, что он задержался на одну стадию и пустил «Зенит» в 1/8 финала ЛЕ, потому что симптомы у питерцев были обычные для начала весны. Небегущие ноги в начале весны только у игроков российских команд – привыкли, расслабленность против, как казалось, легкого соперника – проходили, состояние грогги после внезапно заигравшего оппонента – ну, вы поняли.

Еврокубковая весна дарила русскому футболу настоящее счастье только пару раз в истории и в одном из случаев в главных ролях был «Зенит». 11 лет назад сине-бело-голубые проскочили в 1/16 финала как раз «Вильярреал», но и тогда у русского клуба были огромные проблемы. В первом матче команды тоже играли в Санкт-Петербурге – забил только Павел Погребняк. Через пару недель «Зенит» спокойно забил на выезде и дотерпел – 2:1. При всем желании найти сходства в пути санкт-петербуржского клуба-2008 и сейчас, сделать этого не получится. Тогда для выхода в следующий раунд сине-бело-голубым потребовались зубы, нервы и воля, сейчас их спасет только чудо. Правда, «Зенит» в том же победном сезоне тоже проиграл в первом матче 1/8 финала со счетом 1:3, но «Марсель» тогда победил дома.

Павел Погребняк, «Зенит» – «Вильярреал»Getty Images

На команду Сергея Семака перед ответным матчем свалилась сверхзадача – за неделю нужно вобрать в себя дух «Аякса» и «МЮ», набрать физику и пройти курсы магии. Иначе победить команду с 18-го места чемпионата Испании не получится. Мало того, команду с 18-го места чемпионата Испании, которая играет в Европе, в лучшем случае, полуторным составом. Как тебе такое, Илон Маск?

Причин такого провала «Зенита» несколько. Кроме привычного, но до сих пор непонятного и необъяснимого, отсутствия физической формы после возобновления сезона бросилась в глаза игра без нормальных атакующих задумок. Если раньше главной опцией впереди у лидера РПЛ была голова Дзюбы, то теперь ее заменили ноги Азмуна. Иранец и вправду был хорош в первом тайме, но потом сдулся. Сердара хотя бы можно оправдать и понять: он вместо отдыха и сборов бегал за сборную на Кубке Азии. Хотя даже с такими вводными Азмун создал больше моментов, чем все другие игроки «Зенита» вместе взятые, причем с момента возобновления матчей весной. К Азмуну ровно 0 вопросов, хотя надо было забивать после буллита за пару минут до первого гола «Вильярреала».

А еще у «Зенита» совершенно не было прессинга. Оздоев и Барриос отобрали мяч у соперника 0 раз за матч, причем в довесок еще и по разу грубо ошиблись. Всего у «Зенита» набралось 44% успешных отборов за матч, тогда как «Вильярреал» ответил магическими 92%. Прямо или косвенно это стало причиной почти полного отсутствия билд-апа у петербуржцев.

Ракицкий, который уже успел стать главным инструментом по выходу из обороны, отдал пас между линий максимум пару раз, а его диагонали раз за разом летели то в корпуса испанцев, то вообще мимо партнеров. К концу матча Ярослав набрал всего 39 пасов, у Лунева всего на передачу меньше. Ракицкий виновен еще и в двух мячах «подводников»: в эпизоде со вторым голом он проспал прыжок Морено и только вскинул руки, когда мяч залетел в сетку, с третьим – дал Чуквуэзе спокойно развернуться в штрафной и сделать предголевой прострел, а потом не накрыл Морланеса. Кажется, невызов в сборную Украины случился не по причине политических противоречий.

«Зенит» расслабился примерно с 70-й минуты: как раз когда пропустил третий мяч и должен был активизироваться. И именно это натуральный позор. За последние 20 минут пока что лучший клуб России не создал ничего хотя бы отдаленно напоминающего опасный момент и теперь поедет в Испанию с нерешаемой задачей. Если тому же «Аяксу» хватало для выхода в следующий этап двух мячей, то «Зенит» едет в гости с простой установкой – забить как минимум три. Но хоть кто-то в это верит?

Кажется, нет. Фанаты убежали со стадиона примерно за 5 минут до окончания основного времени, и это тоже показатель. Футболисты (подавляющее большинство) сыграли на отвали и получили такой же фидбек со стороны трибун. Жить дальше придется, видимо, без Лиги Европы.

«Зенит» – «Вильярреал» – 1:3

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