3 сенсационных гола «Ренна» в матче, разоблачившем кармическую связь «Арсенала» с «Зенитом»

Французский «Ренн» сенсационно обыграл лондонский «Арсенал» в матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1.

Алекс Ивоби открыл счет на четвертой минуте, хотя скорее исполнял прострел, нежели бил по воротам.

Отыгрался «Ренн» перед перерывом, когда Буриго пальнул после удара в стенку повторный удар. За минуту до этого Сократис получил красную карточку.

В меньшинстве сначала Монреаль срезал мяч в свои ворота.

А окончательный счет после быстрой контратаки установил Сарр.

Ответный матч пройдет 14 марта на «Эмирейтс».

«Арсенал» занимает пятое меcто в АПЛ, «Ренн – десятое в Лиги 1.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере