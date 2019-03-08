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3 сенсационных гола «Ренна» в матче, разоблачившем кармическую связь «Арсенала» с «Зенитом»

3 сенсационных гола «Ренна» в матче, разоблачившем кармическую связь «Арсенала» с «Зенитом»
Eurosport

30 мин. назад

На «Эмирейтс» придется постараться.

Французский «Ренн» сенсационно обыграл лондонский «Арсенал» в матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1.

Алекс Ивоби открыл счет на четвертой минуте, хотя скорее исполнял прострел, нежели бил по воротам.

Отыгрался «Ренн» перед перерывом, когда Буриго пальнул после удара в стенку повторный удар. За минуту до этого Сократис получил красную карточку.

В меньшинстве сначала Монреаль срезал мяч в свои ворота.

А окончательный счет после быстрой контратаки установил Сарр.

  • Ответный матч пройдет 14 марта на «Эмирейтс».
  • «Арсенал» занимает пятое меcто в АПЛ, «Ренн – десятое в Лиги 1.
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