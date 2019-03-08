«Ренн» растит второго Чеха. Коубек чуть не похоронил карьеру сексистским скандалом, но одумался

Любой чешский мальчишка, занимающийся футболом, мечтает о карьере как у Петра Чеха. Вратарь собрал все титулы Англии с «Челси», завоевал бронзу со сборной Чехии на чемпионате Европы-2004 и приплюсовал к этому Лигу чемпионов, Лигу Европы и нескончаемый металлолом из личных наград. Следующий год станет первым без лучшего чешского вратаря в истории.

После Евро-2016 Чех освободил место первого номера сборной, а в юбилейном 20-м сезоне неожиданно объявил о завершении карьеры. По уровню успешности к Петру не приблизился ни один чех, но сам вратарь верит в кипера «Ренна» и бывшего сменщика в сборной – Томаша Коубека.

Ученик Чеха начал карьеру в «Градец-Кралове», но громко заявил о себе грязью в «Спарте». После матча с «Зброевкой» Коубек взбесился из-за незафиксированного офсайда, с которого пришли гол и ничья для «Спарты», набросился на девушку-лайнсмена и отличился в интервью: «Вся страна видела, что было вне игры. Мое мнение: женщинам место на кухне, а не в мужском футболе». Борцы за права моментально набросились на вратаря за сексизм, а клуб заставил извиниться и наказал. Вместе с Лукашом Вахой, который тоже оскорбил бокового арбитра, Коубек отправился на тренировки с женской командой «Спарта» и на время стал ее послом.

Томаш КоубекGetty Images

Конфликт замялся, Коубек состоялся в Праге и благодаря Чеху попал в «Ренн». Петр выступил за две стороны: он убедил 24-летнего вратаря в переходе, а клуб – в покупке. Сразу после трансфера Петр вдалбливал Коубеку идею об изучении французского языка. Молодой чех послушал кумира и с первых дней впечатлил тренера голкиперов Оливье Сорина: «Когда игрок по приезде взялся за уроки французского, когда он не засиживался в столовой, чтобы успеть еще что-то почитать перед тренировкой, ты понимаешь, что он отличный парень, знающий, чего хочет. При первой встрече он пожал мне руку и на французском сказал: «Здравствуйте, меня зовут Томаш, приятно познакомиться».

Коубек быстро влился в основной состав и в первом сезоне накопил 10 сухих матчей, заняв с «Ренном» 5-е место. Сейчас чешский вратарь и команда проводят сезон слабее предыдущего, но в Лиге Европы катком проехались по «Бетису» и вышли на «Арсенал».

За два дня до 1/8 финала Томаш выложил благодарственный пост в инстаграм, где восторгался кумиром: «Петр Чех – вратарь и человек, повлиявший на многих из нас. Когда сборная Чехии заняла третье место на Евро-2004, благодаря нему я понял, что хочу быть вратарем. С тех пор он превратился в легенду. Я стараюсь идти по его стопам, но понимаю, что невозможно сравняться с его карьерой. Теперь мне выпал шанс хоть немного попробовать».

В первом матче Лиги Европы «Ренн» уверенно победил «Арсенал» дома (3:1), а Коубек превзошел Чеха в раме. Неплохой задаток для того, кто хочет стать лучше учителя.

«Ренн» – «Арсенал» – 3:1

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